Quine du Club Tennis Padel Route d'Argent Calmont

Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent Calmont dimanche 15 février 2026.

Calmont Aveyron

Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15

2026-02-15

Prêt à tenter votre chance ? Rejoignez nous pour le quine annuel du club.
2 500€ de lots ! Bon d’achats, gâteaux à la broche, Roquefort, paniers gourmands…
Tarifs des cartons
1 carton 6€
2 cartons 10€
4 cartons 15€
6 cartons 20€

Buvette sur place avec crêpes et gaufres maison. Tombola pour gagner un gâteau à la broche XXL et de nombreux lots à gagner.   .

Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 45 13 

English :

Ready to try your luck? Join us for the club’s annual quine.

