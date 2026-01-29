Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent

Calmont Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Prêt à tenter votre chance ? Rejoignez nous pour le quine annuel du club.

2 500€ de lots ! Bon d’achats, gâteaux à la broche, Roquefort, paniers gourmands…

Tarifs des cartons

1 carton 6€

2 cartons 10€

4 cartons 15€

6 cartons 20€

Buvette sur place avec crêpes et gaufres maison. Tombola pour gagner un gâteau à la broche XXL et de nombreux lots à gagner. .

Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 45 13

English :

Ready to try your luck? Join us for the club’s annual quine.

