Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent Calmont
Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent Calmont dimanche 15 février 2026.
Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent
Calmont Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Prêt à tenter votre chance ? Rejoignez nous pour le quine annuel du club.
2 500€ de lots ! Bon d’achats, gâteaux à la broche, Roquefort, paniers gourmands…
Tarifs des cartons
1 carton 6€
2 cartons 10€
4 cartons 15€
6 cartons 20€
Buvette sur place avec crêpes et gaufres maison. Tombola pour gagner un gâteau à la broche XXL et de nombreux lots à gagner. .
Calmont 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 45 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ready to try your luck? Join us for the club’s annual quine.
L’événement Quine du Club Tennis Padel Route d’Argent Calmont a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)