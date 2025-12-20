QUINE du Comité des Fêtes de Lagarde La Selve

QUINE du Comité des Fêtes de Lagarde

Le Comité des fêtes vous invite à son quine qui aura lieu à la salle des fêtes de Lagarde à 20h30.

La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 08 62 76 33

English :

The Comité des fêtes invites you to its quine, to be held at the Salle des fêtes in Lagarde at 8:30pm.

