QUINE du Comité des Fêtes de Lagarde La Selve
Le Comité des fêtes vous invite à son quine qui aura lieu à la salle des fêtes de Lagarde à 20h30.
La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 08 62 76 33
English :
The Comité des fêtes invites you to its quine, to be held at the Salle des fêtes in Lagarde at 8:30pm.
