Informations pratiques

La Selve

Quine du foot La Selve / Rullac

La Selve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À vos cartons, le quine du Foot de La Selve Rullac arrive !

Le Foot de La Selve Rullac vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale avec un quine qui promet de beaux moments en famille ou entre amis !

Date Samedi 19 septembre 2026

Horaire À 20h30

Lieu Salle des fêtes de La Selve

Venez tenter votre chance et repartez peut-être avec de magnifiques lots ! .

La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 73 23 03 46

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English :

%C0 Get your tickets ready—the La Selve Rullac Soccer Bingo is coming!

L’événement Quine du foot La Selve / Rullac La Selve a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)