Quine du foot La Selve / Rullac La Selve
samedi 19 septembre 2026 · La Selve
Informations pratiques
La Selve
Quine du foot La Selve / Rullac
La Selve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À vos cartons, le quine du Foot de La Selve Rullac arrive !
Le Foot de La Selve Rullac vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale avec un quine qui promet de beaux moments en famille ou entre amis !
Date Samedi 19 septembre 2026
Horaire À 20h30
Lieu Salle des fêtes de La Selve
Venez tenter votre chance et repartez peut-être avec de magnifiques lots ! .
La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 73 23 03 46
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English :
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L’événement Quine du foot La Selve / Rullac La Selve a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)