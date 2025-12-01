Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l’Église dimanche 14 décembre 2025.

Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Dimanche 14 Décembre au centre administratif à 14h30.

.

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie uslb@sfr.fr

English :

Sunday December 14 at the administrative center at 2:30pm.

German :

Sonntag, den 14. Dezember im Verwaltungszentrum um 14:30 Uhr.

Italiano :

Domenica 14 dicembre presso il centro amministrativo alle 14.30.

Espanol :

Domingo 14 de diciembre en el centro administrativo a las 14.30 horas.

L’événement Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-09-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)