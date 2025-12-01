Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l'Église dimanche 14 décembre 2025.
Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Dimanche 14 Décembre au centre administratif à 14h30.
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie uslb@sfr.fr
English :
Sunday December 14 at the administrative center at 2:30pm.
German :
Sonntag, den 14. Dezember im Verwaltungszentrum um 14:30 Uhr.
Italiano :
Domenica 14 dicembre presso il centro amministrativo alle 14.30.
Espanol :
Domingo 14 de diciembre en el centro administrativo a las 14.30 horas.
L’événement Quine du Foot Laissac-Bertholène à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-09-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)