Quine du foot Rieupeyroux
Quine du foot Rieupeyroux dimanche 9 novembre 2025.
Quine du foot
Rieupeyroux Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Rejoignez-nous pour un après-midi convivial autour de notre Quine du Club FSRS !
Venez tenter votre chance et gagner de nombreux lots tout en soutenant notre association.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie
English :
Join us for a convivial afternoon around our Club FSRS Quine!
Come and try your luck and win lots of prizes while supporting our association.
German :
Begleiten Sie uns zu einem geselligen Nachmittag rund um unsere Quine des FSRS-Clubs!
Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie zahlreiche Preise, während Sie gleichzeitig unseren Verein unterstützen.
Italiano :
Unitevi a noi per un pomeriggio di divertimento al nostro Club Quine FSRS!
Venite a tentare la fortuna e a vincere tanti premi sostenendo la nostra associazione.
Espanol :
¡Únase a nosotros para una tarde de diversión en nuestro Club FSRS Quine!
Ven a probar suerte y a ganar un montón de premios mientras apoyas a nuestra asociación.
L’événement Quine du foot Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)