Quine du Judo Club de Villefranche Villefranche-de-Rouergue
Quine du Judo Club de Villefranche Villefranche-de-Rouergue dimanche 12 avril 2026.
Quine du Judo Club de Villefranche
chemin de 13 pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
2 500€ de lots en bons d’achat à remporter !
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chemin de 13 pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85 judovillefranche12@gmail.com
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English :
2,500? in voucher prizes to be won!
L’événement Quine du Judo Club de Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)