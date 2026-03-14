Quine du Judo Club de Villefranche

chemin de 13 pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

2 500€ de lots en bons d’achat à remporter !

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chemin de 13 pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85 judovillefranche12@gmail.com

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English :

2,500? in voucher prizes to be won!

L’événement Quine du Judo Club de Villefranche Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)