Quine du SAHB Saint-Affrique

Quine du SAHB

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le quine annuel du Saint-Affrique Handball est de retour !

De jolis lots sont à gagner ; caddie garnis, de nombreux appareils électroménagers… quine atomique (saucisses + vin) et bien entendu le quine des enfants !

Et le top, c’est que Chaque gagnant fait gagner son voisin. .

English :

Saint-Affrique Handball’s annual quine is back!

