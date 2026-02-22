Quine du SAHB Saint-Affrique
Quine du SAHB Saint-Affrique dimanche 1 mars 2026.
Quine du SAHB
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Le quine annuel du Saint-Affrique Handball est de retour !
De jolis lots sont à gagner ; caddie garnis, de nombreux appareils électroménagers… quine atomique (saucisses + vin) et bien entendu le quine des enfants !
Et le top, c’est que Chaque gagnant fait gagner son voisin. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
Saint-Affrique Handball’s annual quine is back!
