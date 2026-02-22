Quine du SAHB Saint-Affrique

Quine du SAHB

Quine du SAHB Saint-Affrique dimanche 1 mars 2026.

Quine du SAHB

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-03-01

Le quine annuel du Saint-Affrique Handball est de retour !
De jolis lots sont à gagner ; caddie garnis, de nombreux appareils électroménagers… quine atomique (saucisses + vin) et bien entendu le quine des enfants !

Et le top, c’est que Chaque gagnant fait gagner son voisin.   .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Affrique Handball’s annual quine is back!

L’événement Quine du SAHB Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)