Quine école et collège privés Rieupeyroux

Quine de l’école Sainte famille et du collège Dominique Savio !

De superbes lots à gagner smart TV Samsung, paniers garnis, canards gras, jambons, cartes carburant, bons d’achat, chariot de courses, week-end détente, aspirateur…

En jouant, vous soutenez directement les projets pour les élèves des écoles.

Venez nombreux partager un après-midi convivial !

Quine des enfants partie gratuite pour les enfants jusqu’au CM2

Tous les enfants sont gagnants jeux, livres, …

Quine à l’ordinateur

Buvette et goûter sur place .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

English :

Sainte Famille school and Dominique Savio secondary school quine!

Superb prizes up for grabs: Samsung smart TVs, baskets of goodies, fattened ducks, hams, fuel cards, shopping vouchers, shopping carts, relaxing weekends, vacuum cleaners?

German :

Quine der Schule Sainte famille und des Collège Dominique Savio!

Es gab tolle Preise zu gewinnen: Samsung-Smart-TV, Präsentkörbe, Enten, Schinken, Tankkarten, Einkaufsgutscheine, Einkaufswagen, Entspannungswochenende, Staubsauger?

Italiano :

Scuola Sainte Famille e Collegio Dominique Savio Quine!

In palio ci sono fantastici premi, tra cui smart TV Samsung, cesti di leccornie, anatre ingrassate, prosciutti, carte carburante, buoni spesa, carrelli della spesa, weekend di relax e aspirapolvere

Espanol :

¡Escuela Sainte Famille y Colegio Dominique Savio Quine!

Se sortearán magníficos premios, como televisores inteligentes Samsung, cestas de golosinas, patos cebados, jamones, tarjetas de carburante, vales de compra, carritos de la compra, fines de semana de relax y aspiradoras

