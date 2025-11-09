QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels
QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels dimanche 9 novembre 2025.
QUINE ECOLE PUBLIQUE
Salle des Fêtes Fournels Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 13:45:00
fin : 2025-11-09 18:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Quine AVEC ordinateur à la salle des Fêtes de Fournels organisé par la Société du Sou de l’Ecole publique .
Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien