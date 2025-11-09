QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels

QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels dimanche 9 novembre 2025.

QUINE ECOLE PUBLIQUE

Salle des Fêtes Fournels Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:45:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Quine AVEC ordinateur à la salle des Fêtes de Fournels organisé par la Société du Sou de l’Ecole publique .

Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement QUINE ECOLE PUBLIQUE Fournels a été mis à jour le 2025-10-20 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien