Quine EHPAD Repos et santé Sauveterre-de-Rouergue
Quine EHPAD Repos et santé Sauveterre-de-Rouergue dimanche 8 mars 2026.
Quine EHPAD Repos et santé
10 chemin de Montillard Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Les 6 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
De nombreux lots à gagner !
20 .
10 chemin de Montillard Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Many prizes to be won!
L’événement Quine EHPAD Repos et santé Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)