Quine et Super Loto
Saint-André-de-Najac Aveyron
Organisé par les parents d’élèves de l’école et le comité des fêtes. Parties spéciales super quine, enfants, dernier debout.
De nombreux lots à gagner un vol en ulm, spa gonflable, une nuit en gîte, bons d’achats et bien d’autres…
Petite restauration sur place.
En faveur de l’APE pour l’organisation du voyage scolaire. .
Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie st.andre.ape@gmail.com
English :
Organized by the school’s parents and the Comité des fêtes. Special games: super quine, children, last man standing.
