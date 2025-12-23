Quine et Super Loto

Saint-André-de-Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Organisé par les parents d’élèves de l’école et le comité des fêtes. Parties spéciales super quine, enfants, dernier debout.

De nombreux lots à gagner un vol en ulm, spa gonflable, une nuit en gîte, bons d’achats et bien d’autres…

Petite restauration sur place.

En faveur de l’APE pour l’organisation du voyage scolaire. .

Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie st.andre.ape@gmail.com

English :

Organized by the school’s parents and the Comité des fêtes. Special games: super quine, children, last man standing.

