QUINE Familles Rurales à Vezins le 17 mai à 20h30 – Vézins-de-Lévézou, 17 mai 2025 07:00, Vézins-de-Lévézou.

Aveyron

QUINE Familles Rurales à Vezins le 17 mai à 20h30 résidence des 2 ponts Vézins-de-Lévézou Aveyron

L’association Familles Rurales organise son quine le samedi 17 mai à 20h30 à l’Espace Vezinois de Vezins.

Gros lots 200€ de bons d’achats

Airfryer, montre, repas aux restaurants, canards gras, plis de saucisses, gâteaux à la broche, etc

Quine des enfants

Sans ordinateurs

Buvette sur place avec pancakes maison

Prix des cartons

Le carton 4€

Les 4 cartons 15€

Les 6 cartons 20€ .

résidence des 2 ponts

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 47 05 frmontslevezou@gmail.com

English :

The Familles Rurales association is organizing its quine on Saturday May 17 at 8.30pm at the Espace Vezinois in Vezins.

German :

Der Verein Familles Rurales organisiert seinen Quine am Samstag, den 17. Mai um 20:30 Uhr im Espace Vezinois in Vezins.

Italiano :

L’associazione Familles Rurales terrà la sua conferenza sabato 17 maggio alle 20.30 presso l’Espace Vezinois di Vezins.

Espanol :

La asociación Familles Rurales celebra su quine el sábado 17 de mayo a las 20.30 horas en el Espace Vezinois de Vezins.

