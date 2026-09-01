AGENDA · Gabriac
Quine gastronomique Salle des fêtes de Gabriac Gabriac
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Gabriac · Gabriac
Informations pratiques
Gabriac
Quine gastronomique
Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par Mémoire et Patrimoine Gabriac
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Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 71 24 11 patrimoinegabriac@gmail.com
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English :
Organized by Mémoire et Patrimoine Gabriac
L’événement Quine gastronomique Gabriac a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)