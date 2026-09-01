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Quine gastronomique Salle des fêtes de Gabriac Gabriac

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Gabriac · Gabriac

Quine gastronomique Salle des fêtes de Gabriac Gabriac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Gabriac
Adresse
174, Rue des Causses
Ville
12340 Gabriac
Département
Aveyron
Tarif

Gabriac

Quine gastronomique

Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par Mémoire et Patrimoine Gabriac
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Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 71 24 11  patrimoinegabriac@gmail.com

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English :

Organized by Mémoire et Patrimoine Gabriac

L’événement Quine gastronomique Gabriac a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)