Quine gastronomique Salle des fêtes de Gabriac Gabriac

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Gabriac · Gabriac

Informations pratiques

Gabriac

Quine gastronomique

Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par Mémoire et Patrimoine Gabriac

.

Salle des fêtes de Gabriac 174, Rue des Causses Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 6 08 71 24 11 patrimoinegabriac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Mémoire et Patrimoine Gabriac

L’événement Quine gastronomique Gabriac a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)