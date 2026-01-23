QUINE GOURMAND Fournels
QUINE GOURMAND Fournels dimanche 1 février 2026.
QUINE GOURMAND
Salle des Fêtes Fournels Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Quine gourmand à la salle des Fêtes de Fournels organisé par l’APEL de l’école privée Ste Emilie. Crêpes, pâtisserie et buvette .
Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 31 65 04
