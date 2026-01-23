QUINE GOURMAND Fournels

QUINE GOURMAND

Salle des Fêtes Fournels Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Quine gourmand à la salle des Fêtes de Fournels organisé par l’APEL de l’école privée Ste Emilie. Crêpes, pâtisserie et buvette .

Salle des Fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 31 65 04

