Quine Karaté Club Figeac Figeac

Plus de 3500€ de lots ! 2 télés écran géant, 2 baptêmes de l'air en ULM, jambons, Mobiliers et déco, électro-ménager, filets garnis… nombreux bons d'achats ! Quine surprise ! et un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou !!!!

Espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 03 93 12 84 contact@karateclubfigeac.fr

English :

Over 3,500? in prizes! 2 giant-screen TVs, 2 microlight flights, hams, furniture and decor, household appliances, stuffed nets…

