Quine La Cavalerie

L’Association des Commerçants de la Cavalerie vous invite à leur quine.

A la clé

Un voyage d’une valeur pour 2, destination au choix

Une montre connectée Garmin

Des valises outils professionnels

1 lot surprise spéciale femmes

Et de nombreux lots…

Quine atomique des enfants. Les petits aussi auront leur moment avec des cadeaux (vélo, jeux…) et plein d’autres surprises !

Venez nombreux pour tenter votre chance et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Buvette et petite restauration sur place.

RDV 14h30 (Ouverture des portes à 13h30) à la salle des fêtes 20 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie

English :

The Association des Commerçants de la Cavalerie invites you to their quine.

