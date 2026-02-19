Quine La Cavalerie

Quine

Quine La Cavalerie dimanche 8 mars 2026.

Quine

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
10 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

L’Association des Commerçants de la Cavalerie vous invite à leur quine.
A la clé
Un voyage d’une valeur pour 2, destination au choix
Une montre connectée Garmin
Des valises outils professionnels
1 lot surprise spéciale femmes
Et de nombreux lots…

Quine atomique des enfants. Les petits aussi auront leur moment avec des cadeaux (vélo, jeux…) et plein d’autres surprises !
Venez nombreux pour tenter votre chance et passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Buvette et petite restauration sur place.

RDV 14h30 (Ouverture des portes à 13h30) à la salle des fêtes 20  .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie  

English :

The Association des Commerçants de la Cavalerie invites you to their quine.

L’événement Quine La Cavalerie a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)