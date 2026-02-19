Quine La Cavalerie
Quine La Cavalerie dimanche 8 mars 2026.
Quine
La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
10 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’Association des Commerçants de la Cavalerie vous invite à leur quine.
A la clé
Un voyage d’une valeur pour 2, destination au choix
Une montre connectée Garmin
Des valises outils professionnels
1 lot surprise spéciale femmes
Et de nombreux lots…
Quine atomique des enfants. Les petits aussi auront leur moment avec des cadeaux (vélo, jeux…) et plein d’autres surprises !
Venez nombreux pour tenter votre chance et passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Buvette et petite restauration sur place.
RDV 14h30 (Ouverture des portes à 13h30) à la salle des fêtes 20 .
La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association des Commerçants de la Cavalerie invites you to their quine.
L’événement Quine La Cavalerie a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)