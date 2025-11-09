QUINE | Le Cépage d’Or de Monbazillac Monbazillac
salle des fêtes de MONBAZILLAC Monbazillac Dordogne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
QUINE
De nombreux lots à gagner bons d’achat, pièces de viande, jambons, bouteilles, et bien plus encore !
13 parties Tarif 1 € le carton
Divers animations
Bourriche
Buvette
Crêpes maison .
salle des fêtes de MONBAZILLAC Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 54 00
