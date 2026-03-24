Quine les Alertes d’Olemps Olemps
Quine les Alertes d’Olemps Olemps dimanche 29 mars 2026.
Quine les Alertes d’Olemps
Salle Georges BRU Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix du carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars à 14h30 à la salle G. Bru Olemps nombreux lots à gagner, venez tenter votre chance !
Prix cartons 5€ un 15€ les quatre 20€ les six .
Salle Georges BRU Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr
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English :
Sunday 29 March at 2.30 pm at Salle G. Bru Olemps: lots of prizes to be won, come and try your luck!
L’événement Quine les Alertes d’Olemps Olemps a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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