Quine Montbazens
Quine Montbazens samedi 8 novembre 2025.
Quine
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Quine, à la salle de spectacles à 20 h 30. Super quine d’une valeur de 400 euros et de nombreux lots. (Sapeurs pompiers)
.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Quine, at the Salle de spectacles at 8:30 pm. Super quine worth 400 euros and many prizes. (Sapeurs pompiers)
German :
Quine, in der Veranstaltungshalle um 20:30 Uhr. Super-Quine im Wert von 400 Euro und zahlreiche Preise. (Feuerwehr)
Italiano :
Quine, presso la Salle de spectacles alle 20.30. Super quine del valore di 400 euro e tanti premi. (Sapeurs pompiers)
Espanol :
Quine, en la Salle de spectacles a las 20.30 h. Super quine por valor de 400 euros y muchos premios. (Sapeurs pompiers)
L’événement Quine Montbazens a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)