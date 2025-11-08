Quine Montbazens

Quine Montbazens samedi 8 novembre 2025.

Quine

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Quine, à la salle de spectacles à 20 h 30. Super quine d’une valeur de 400 euros et de nombreux lots. (Sapeurs pompiers)

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Quine, at the Salle de spectacles at 8:30 pm. Super quine worth 400 euros and many prizes. (Sapeurs pompiers)

German :

Quine, in der Veranstaltungshalle um 20:30 Uhr. Super-Quine im Wert von 400 Euro und zahlreiche Preise. (Feuerwehr)

Italiano :

Quine, presso la Salle de spectacles alle 20.30. Super quine del valore di 400 euro e tanti premi. (Sapeurs pompiers)

Espanol :

Quine, en la Salle de spectacles a las 20.30 h. Super quine por valor de 400 euros y muchos premios. (Sapeurs pompiers)

L’événement Quine Montbazens a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)