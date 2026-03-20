Quine Olemps Druelle Basket

8 place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix du carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

De nombreux lots vous attendent au quine du Basket Club Olemps, samedi 28 mars 20h30 à l’espace sportif Georges Bru

Nombreux lots

Gâteaux à la broche

Roqueforts

Paniers garnis

Repas

et bien d’autres lots surprises

Buvette et Gâteaux sur place .

8 place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie contact@olempsdruellebasket.fr

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English :

Numerous prizes await you at the Basket Club Olemps quine, Saturday March 28, 8:30 pm at the Georges Bru sports center

L’événement Quine Olemps Druelle Basket Olemps a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)