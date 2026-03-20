Quine Olemps Druelle Basket Olemps
Quine Olemps Druelle Basket Olemps samedi 28 mars 2026.
Quine Olemps Druelle Basket
8 place de la fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix du carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
De nombreux lots vous attendent au quine du Basket Club Olemps, samedi 28 mars 20h30 à l’espace sportif Georges Bru
Nombreux lots
Gâteaux à la broche
Roqueforts
Paniers garnis
Repas
et bien d’autres lots surprises
Buvette et Gâteaux sur place .
8 place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie contact@olempsdruellebasket.fr
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English :
Numerous prizes await you at the Basket Club Olemps quine, Saturday March 28, 8:30 pm at the Georges Bru sports center
L’événement Quine Olemps Druelle Basket Olemps a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)