Quine pétanque Club le Rozier Le Rozier
Quine pétanque Club le Rozier Le Rozier samedi 21 février 2026.
Quine pétanque Club le Rozier
Le Rozier Lozère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
.
Le Rozier 48150 Lozère Occitanie v.benard34700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quine pétanque Club le Rozier Le Rozier a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)