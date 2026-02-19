Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta Rodez
Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta Rodez samedi 21 février 2026.
Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta
1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Venez profiter du grand week-end festif de la Calandreta. Au programme, grand quine bilingue et soupe au fromage le samedi soir. Vide grenier et petit-déjeuner aux tripous, tête de veau, saucisse, le dimanche.
Au programme de ce week-end festif:
– Samedi soir grand quine bilingue français/occitan à 20h et soupe au fromage à partir de 19h30.
– Dimanche de 8h à 17h: petit-déjeuner tripous/tête de veau/saucisse et vide grenier. .
1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy Calandreta’s festive weekend. On the program: bilingual quine and cheese soup on Saturday evening. Flea market and tripous, calf’s head and sausage breakfast on Sunday.
L’événement Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta Rodez a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)