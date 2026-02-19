Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta Rodez

Quine, petit-déjeuner aux tripous et vide grenier de l’école Calandreta

1 Bd du 122 Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Venez profiter du grand week-end festif de la Calandreta. Au programme, grand quine bilingue et soupe au fromage le samedi soir. Vide grenier et petit-déjeuner aux tripous, tête de veau, saucisse, le dimanche.

Au programme de ce week-end festif:

– Samedi soir grand quine bilingue français/occitan à 20h et soupe au fromage à partir de 19h30.

– Dimanche de 8h à 17h: petit-déjeuner tripous/tête de veau/saucisse et vide grenier. .

English :

Come and enjoy Calandreta’s festive weekend. On the program: bilingual quine and cheese soup on Saturday evening. Flea market and tripous, calf’s head and sausage breakfast on Sunday.

