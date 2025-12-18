Quine Pont-de-Salars
Quine Pont-de-Salars dimanche 18 janvier 2026.
Quine
Route du Lac Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
14h Dock des sports. Organisé par l’EHPAD La Résidence du Lac.
.
Route du Lac Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2pm Dock des sports. Organized by EHPAD La Résidence du Lac.
L’événement Quine Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)