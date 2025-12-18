Quine

Route du Lac Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

14h Dock des sports. Organisé par l’EHPAD La Résidence du Lac.

.

Route du Lac Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2pm Dock des sports. Organized by EHPAD La Résidence du Lac.

L’événement Quine Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)