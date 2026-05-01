Quine Privezac
Quine Privezac dimanche 17 mai 2026.
Privezac
Quine
Privezac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Quine, à la salle des fêtes à 14 h. (Club des vallées de Compolibat et Privezac)
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Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 96 77
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English :
Quine, at the salle des fêtes at 2 pm. (Club des vallées de Compolibat et Privezac)
L’événement Quine Privezac a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)