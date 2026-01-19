QUINE Saint-Chély-d’Apcher
QUINE Saint-Chély-d’Apcher dimanche 15 février 2026.
QUINE
D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Quine avec parties sans ordinateur, partie enfant, et quine debout.
Nombreux lots à gagner des bons d’achat de 600 à 150€, des paniers garnis, entrées dans des parcs, …
Organisé par la Société du Sou des Ecoles Laïques de Saint Chély d’Apcher.
Ouverture des portes 13h; Début de la partie 14h.
Pâtisserie & buvette. .
D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie sou.groupe.scolaire.stchely@gmail.com
English :
Quine with computer-free games, children’s game and standing quine.
Numerous prizes to be won: vouchers from 600 to 150?, gift baskets, park tickets, etc.
Organized by the Sou des Ecoles Laïques de Saint Chély d’Apcher.
