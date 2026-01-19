QUINE Saint-Chély-d’Apcher

QUINE

Quine avec parties sans ordinateur, partie enfant, et quine debout.

Nombreux lots à gagner des bons d’achat de 600 à 150€, des paniers garnis, entrées dans des parcs, …

Organisé par la Société du Sou des Ecoles Laïques de Saint-Chély-d’Apcher.

Ouverture des portes 13h; Début de la partie 14h.

Pâtisserie & buvette. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie sou.groupe.scolaire.stchely@gmail.com

English :

Quine with computer-free games, children’s game and standing quine.

Numerous prizes to be won: vouchers from 600 to 150?, gift baskets, park tickets, etc.

Organized by the Sou des Ecoles Laïques de Saint Chély d’Apcher.

