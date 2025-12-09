Quine

Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez participer à la quine !

Vous pourrez tenter de gagner un bon d’achat de 200 €, ainsi que de magnifiques lots canard gras, chevreuil, sanglier, jambon, vins…

Une buvette sera également à votre disposition avec crêpes et bourriche.

Ambiance conviviale garantie — on vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 07 95

English : Quine

L’événement Quine Saint-Georges-Blancaneix a été mis à jour le 2025-12-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides