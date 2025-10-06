Quine Saint-Laurent-de-Lévézou
Quine Saint-Laurent-de-Lévézou samedi 7 mars 2026.
Quine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
20h45 Salle des Fêtes. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Laurent.
.
Place du Sol Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie ComiteStLaurent@hotmail.fr
English :
8:45pm Salle des Fêtes. Organized by the Comité des Fêtes de Saint Laurent.
German :
20:45 Uhr Salle des Fêtes (Festsaal). Organisiert vom Comité des Fêtes de Saint Laurent.
Italiano :
20:45 Salle des Fêtes. A cura del Comitato delle Feste di Saint Laurent.
Espanol :
20.45 h Sala de Fiestas. Organizado por el Comité des Fêtes de Saint Laurent.
