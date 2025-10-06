Quine Saint-Laurent-de-Lévézou

Quine

Place du Sol Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

20h45 Salle des Fêtes. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint Laurent.

Place du Sol Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie ComiteStLaurent@hotmail.fr

English :

8:45pm Salle des Fêtes. Organized by the Comité des Fêtes de Saint Laurent.

German :

20:45 Uhr Salle des Fêtes (Festsaal). Organisiert vom Comité des Fêtes de Saint Laurent.

Italiano :

20:45 Salle des Fêtes. A cura del Comitato delle Feste di Saint Laurent.

Espanol :

20.45 h Sala de Fiestas. Organizado por el Comité des Fêtes de Saint Laurent.

