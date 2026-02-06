Quine

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

4 Cartons

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

21h Espace JH FABRE. Organisé par le Comité des Fêtes de St Léons. Nombreux lots à gagner, quine des enfants, quine du perdant et buvette.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

English :

9pm Espace JH FABRE. Organized by the Comité des Fêtes de St Léons. Lots to win, children’s quine, loser’s quine and refreshments.

L’événement Quine Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)