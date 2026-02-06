Quine Saint-Léons
Quine Saint-Léons samedi 11 avril 2026.
Saint-Léons Aveyron
Début : Samedi 2026-04-11
21h Espace JH FABRE. Organisé par le Comité des Fêtes de St Léons. Nombreux lots à gagner, quine des enfants, quine du perdant et buvette.
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
English :
9pm Espace JH FABRE. Organized by the Comité des Fêtes de St Léons. Lots to win, children’s quine, loser’s quine and refreshments.
