Quine Sainte-Eulalie-de-Cernon
Quine Sainte-Eulalie-de-Cernon samedi 7 mars 2026.
Quine
Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
10 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Foyer rural et Sainte-Eulalie Folie’s vous propose de venir passer un bon moment ensemble pour son quine.
Nombreux lots à gagner pour tous les goûts bons d’achat, activités sportives, loisirs, artisanat, produits régionaux, électroménager…et le gros lot surprise d’une valeur de 700€.
Pas d’ordinateur.
Buvette et snack tenders frites pizza chips gaufres fouace bonbons boissons fraîches et chaudes.
Début des parties à 20h (ouverture des portes à 19h), RDV à la salle des fêtes 20 .
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer rural and Sainte-Eulalie Folie’s invite you to join them for their quine.
L’événement Quine Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)