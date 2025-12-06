Quine Téléthon

Cassuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Quine du Téléthon sans ordinateur à partir à 20h30. Nombreux lots à gagner.

.

Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie +33 6 34 07 23 43

English :

Telethon Quine without computer from 8.30pm. Many prizes to be won.

German :

Quine du Téléthon sans ordinateur ab 20:30 Uhr. Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Telethon Quine senza computer dalle 20.30. Molti premi in palio.

Espanol :

Teletón Quine sin ordenador a partir de las 20.30 h. Muchos premios para ganar.

L’événement Quine Téléthon Cassuéjouls a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)