Quine Téléthon Cassuéjouls
Quine Téléthon Cassuéjouls samedi 6 décembre 2025.
Quine Téléthon
Cassuéjouls Aveyron
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Quine du Téléthon sans ordinateur à partir à 20h30. Nombreux lots à gagner.
Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie +33 6 34 07 23 43
English :
Telethon Quine without computer from 8.30pm. Many prizes to be won.
German :
Quine du Téléthon sans ordinateur ab 20:30 Uhr. Zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Telethon Quine senza computer dalle 20.30. Molti premi in palio.
Espanol :
Teletón Quine sin ordenador a partir de las 20.30 h. Muchos premios para ganar.
L’événement Quine Téléthon Cassuéjouls a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)