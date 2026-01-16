Quine

Valzergues Aveyron

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Quine, à la salle des fêtes à 14 h 30. Nombreux lots jambons, filets garnis, charcuterie, quine du perdant et super quine. Venez nombreux ! (Comité d’animation)

Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Quine, in the village hall at 2.30pm. Lots of prizes: hams, fillets, cold cuts, loser’s quine and super quine. Come one, come all! (Comité d’animation)

L’événement Quine Valzergues a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)