Quine Valzergues
Quine Valzergues dimanche 15 février 2026.
Quine
Valzergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Quine, à la salle des fêtes à 14 h 30. Nombreux lots bons d’achat, jambons, filets garnis, etc. (Loisirs et Culture)
.
Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quine, at the salle des fêtes at 2:30 pm. Lots of prizes: vouchers, hams, fillets, etc. (Loisirs et Culture)
L’événement Quine Valzergues a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)