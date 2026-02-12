Quine

Valzergues Aveyron

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Quine, à la salle des fêtes à 14 h 30. Nombreux lots bons d’achat, jambons, filets garnis, etc. (Loisirs et Culture)

Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Quine, at the salle des fêtes at 2:30 pm. Lots of prizes: vouchers, hams, fillets, etc. (Loisirs et Culture)

L’événement Quine Valzergues a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)