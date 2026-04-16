Vaureilles

Quine

Vaureilles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Quine, à la salle des fêtes à 14 h. Nombreux lots de valeur et de qualité jambons, longes de porc, gâteaux à la broche, filets garnis, corbeilles de fruits, bouteilles, etc. (Club Arc en Ciel)

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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18

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English :

Quine, in the village hall at 2 pm. Numerous prizes of quality and value: hams, pork loins, spit-roasted cakes, filets garnis, fruit baskets, bottles, etc. (Club Arc en Ciel)

L’événement Quine Vaureilles a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)