Quine Vaureilles
Quine Vaureilles dimanche 26 avril 2026.
Vaureilles
Quine
Vaureilles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Quine, à la salle des fêtes à 14 h. Nombreux lots de valeur et de qualité jambons, longes de porc, gâteaux à la broche, filets garnis, corbeilles de fruits, bouteilles, etc. (Club Arc en Ciel)
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Vaureilles 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 61 18
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English :
Quine, in the village hall at 2 pm. Numerous prizes of quality and value: hams, pork loins, spit-roasted cakes, filets garnis, fruit baskets, bottles, etc. (Club Arc en Ciel)
L’événement Quine Vaureilles a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)