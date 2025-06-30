QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt jeudi 12 mars 2026.

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : QUINTETO ASTOR PIAZZOLLAJazz & Musiques du mondeTitre : Quinteto Astor PiazzollaSous-titre : /Date : Jeudi12 Mars 2026 Horaire : 20h30Pablo Mainetti, bandonéonSerdar Geldymuradov, violonMartín Wainer, contrebasseMatias Feigin, pianoArmando De La Vega, guitareReconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation !Pilier de la musique populaire d’Argentine, le tango a trouvé dans les années 60 son incarnation moderne dans le bandonéon expressif d’Astor Piazzolla. Ce tango nuevo a ensuite franchi les frontières d’Amérique du Sud pour conquérir le monde entier, séduit -pour ne pas dire emporté- par les notes et les sons de ce blues singulier qui révèle si bien l’âme du peuple argentin. Le format quintette (bandonéon, violon, guitare, piano, contrebasse) est celui qui permit à Piazzolla d’exploiter idéalement sa vision musicale dont l’origine étonnamment diverse remonte à son enfance à Harlem, où jazz, musiques klezmer et airs napolitains rythmaient son quotidien. Bach, Stravinsky et Bartok eurent aussi sur lui une influence décisive dans l’écriture et la science des timbres. Re-formé à l’initiative de son épouse, le Quinteto Piazzolla prolonge l’héritage du maître, avec un sceau d’authenticité immédiatement perceptible à l’oreille, incarné par ce Libertango, composition qui continue de chavirer le cœur de tous les mélomanes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92