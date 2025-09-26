Quinteto Libertad Hommage à Astor Piazzolla Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas

Quinteto Libertad Hommage à Astor Piazzolla

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas Drôme

Tarif : – – 8 EUR

jusqu’à 14 ans

Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 21:15:00

2025-09-26

Interprétation moderne des compositions du bandonéoniste Astor Piazzolla,
+33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Modern interpretation of compositions by bandoneonist Astor Piazzolla,

German :

Moderne Interpretation der Kompositionen des Bandoneonisten Astor Piazzolla,

Italiano :

Un’interpretazione moderna delle composizioni del bandoneonista Astor Piazzolla,

Espanol :

Una interpretación moderna de las composiciones del bandoneonista Astor Piazzolla,

