Quinteto Libertad Hommage à Astor Piazzolla Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas

Quinteto Libertad Hommage à Astor Piazzolla
Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 21:15:00
2025-09-26
Interprétation moderne des compositions du bandonéoniste Astor Piazzolla,
Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
Modern interpretation of compositions by bandoneonist Astor Piazzolla,
German :
Moderne Interpretation der Kompositionen des Bandoneonisten Astor Piazzolla,
Italiano :
Un’interpretazione moderna delle composizioni del bandoneonista Astor Piazzolla,
Espanol :
Una interpretación moderna de las composiciones del bandoneonista Astor Piazzolla,
L’événement Quinteto Libertad Hommage à Astor Piazzolla Roussas a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes