Quinteto Nuevo Tango Hommage à Astor Piazzolla Rouen

L’essence même de la musique de Piazzolla rassemblée par l’accordéoniste Félicien Brut, pour un concert entre jazz et tango, écritures précises et improvisations inspirées.

Le quintette était la formation fétiche d’Astor Piazzolla. Avec lui, il fit le tour du monde pour enflammer les cœurs et faire frissonner les corps de la passion brûlante du Nuevo Tango, évolution radicale et engagée de cette vieille danse des bas-fonds du Rio de la Plata. Pour rendre hommage à ce génie sombre et puissant du XXe siècle, Félicien Brut réunit des musiciens brillants qui, comme Piazzolla, se situent à la frontière du jazz et du classique, capables à la fois de restituer l’écriture complexe du Triptico del Angel et d’improviser les cadences folles de l’Armando’s Rumba de Chick Corea. .

