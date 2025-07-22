QUINTETTE A CORDES ONPL | Musique

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

.

Espace Culturel du Doué Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement QUINTETTE A CORDES ONPL | Musique Cugand a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Terres de Montaigu