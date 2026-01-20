Un esprit. Une esthétique. Un son. Voilà ce que s’emploie à faire revivre le nouveau Quintette du Hot Club de France afin de prolonger l’héritage créatif de ses augustes fondateurs. Car il en est des légendes comme il en est des phénix : on a beau les laisser s’éteindre, la braise ne disparaît jamais complètement. A l’image d’un Golden Gate Quartet, ou d’un Count Basie Orchestra, le Quintette du Hot Club de France n’a pas dit son dernier mot.

Voici en somme la philosophie qui anime cette renaissance : porter le flambeau. Le porter en France mais aussi (et surtout) à l’étranger puisque cette musique est profondément parisienne et française. Voilà l’ambition du nouveau Quintette du Hot Club de France : rechercher l’authenticité dans l’exécution d’une esthétique plutôt que d’interpréter simplement ses classiques.

Ce nouveau Quintette du Hot Club de France propose, outre quelques classiques incontournables de Reinhardt et Grappelli, une sélection de compositions originales, de standards des années 1910 à 1940 (judicieusement sélectionnés pour n’avoir jamais étés enregistrés par leurs aînés) sans non plus s’interdire quelques adaptations swing d’oeuvres du répertoire classique.

Le samedi 07 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 23 EUR

Tarif Réduit (-25 ans, sans emploi) : 16 EUR Public jeunes et adultes.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.

