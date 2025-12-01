QUINTETTE EN VARIATIONS AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

QUINTETTE EN VARIATIONS

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Le Quintette de Sergei Prokofiev est l’occasion de découvrir sous un nouvel angle un instrument trop rarement mis en avant la contrebasse.

Mêlant mélodies badines et harmonies acides, cette pièce d’une grande richesse rythmique est un véritable appel à la danse.

Quant aux célèbres Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach les musiciens de l’Orchestre National du Capitole Les Clefs de Saint-Pierre, proposent une transcription inédite pour violon, alto et contrebasse. C’est une autre vision de l’une des œuvres les plus profondes du répertoire baroque. 19 .

English :

Sergei Prokofiev?s Quintet is an opportunity to discover, from a new angle, an instrument that is too rarely given the spotlight: the double bass.

Combining playful melodies and acid harmonies, this rhythmically rich piece is a veritable call to dance.

German :

Das Quintett von Sergei Prokofjew bietet die Gelegenheit, ein Instrument, das viel zu selten im Mittelpunkt steht, unter einem neuen Blickwinkel zu entdecken: den Kontrabass.

Dieses rhythmisch reiche Stück, in dem sich scherzhafte Melodien und säuerliche Harmonien vermischen, ist ein echter Aufruf zum Tanz.

Italiano :

Il Quintetto di Sergei Prokofiev è un’occasione per scoprire da una nuova angolazione uno strumento che raramente viene messo sotto i riflettori: il contrabbasso.

Combinando melodie giocose e armonie acide, questo pezzo ricco di ritmo è un vero e proprio richiamo alla danza.

Espanol :

El Quinteto de Sergei Prokofiev es una oportunidad para descubrir desde un nuevo ángulo un instrumento al que rara vez se da protagonismo: el contrabajo.

Combinando melodías juguetonas y armonías ácidas, esta pieza rítmicamente rica es una auténtica llamada a la danza.

