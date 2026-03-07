Quintette Pentagone Colmar

Quintette Pentagone

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

W. A. Mozart Sérénade n° 12 en ut mineur, K. 388

Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin

György Ligeti Six Bagatelles pour quintette à vent

Carl Nielsen Quintette à vent, op. 43

Le Quintette Pentagone propose pour sa venue au Festival de Pâques un superbe concert pour quintette à vent avec Mozart, Ravel, Ligeti et Nielsen. Un programme contrasté mêlant élégance, modernité et virtuosité.

Le quintette à vent réunit cinq instruments aux caractères marqués (flûte, hautbois, clarinette, basson et cor) et joue depuis plus d’un siècle un rôle essentiel dans la musique de chambre. Ce programme traverse plusieurs époques et met en lumière la diversité d’écriture que ce format inspire.

La Sérénade K. 388 de Mozart ouvre le parcours avec une œuvre dense, rigoureuse et étonnamment dramatique pour son temps. Avec Ravel et Le Tombeau de Couperin, l’esthétique change totalement lignes claires, esprit de danse et transparence héritée du clavecin français. Plus tard, Ligeti signe ses Six Bagatelles, de courtes pièces vives et incisives qui bousculent les codes par leur énergie et leur inventivité.

Enfin, le Quintette op. 43 de Nielsen offre une vision chaleureuse et profondément humaine du genre, donnant à chaque instrument une personnalité distincte tout en construisant un ensemble cohérent. Un programme qui montre, en un seul concert, l’évolution et la richesse du répertoire pour quintette à vents. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

Afficher la carte du lieu

