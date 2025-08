Quintetto de Marco Chenevier : et si le public, n’était plus un public ? Le Regard du Cygne Paris

Quintetto de Marco Chenevier : et si le public, n’était plus un public ? Le Regard du Cygne Paris jeudi 20 novembre 2025.

Comment le théâtre fonctionne-t-il en temps de crise ?

Peut-on faire un quintette sans être cinq ?

Quintetto interroge avec humour la place de l’art dans la société. Comment trouver une liberté créative face aux mouvements et contre-mouvements des politiques publiques ? Ce travail a inauguré la recherche du duo Pinto-Chenevier, questionnant la posture des citoyens dans l’expérience artistique et les rapports de pouvoir présents dans les conventions esthétiques.

Durée : 1h15

Entre la France et l’Italie, MARCO CHENEVIER est chorégraphe, danseur, metteur en scène et acteur. Formé à Rome, il travaille notamment pour Isaac Alvarez, Romeo Castellucci et Cindy Van Acker. Il signe plus de quinze créations diffusées à l’international. Et il est co-directeur artistique du festival T*Danse – Danse et Technologie à Aoste (Italie).

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet

Marco Chenevier nous propose de découvrir un quintette.



Pourtant, il est seul au plateau…

Le jeudi 20 novembre 2025

de à

payant

Tarif plein : 17 €

Tarif réduit : 11 €

Gratuit pour les – de 12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-11-20T00:00:00+02:00_2025-11-20T23:59:00+02:00

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/programmation-automne-2025/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne