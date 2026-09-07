Quintillan la Médiévale, Village de Quintillan, Quintillan

Informations pratiques

Quintillan la Médiévale 18 – 20 septembre Village de Quintillan Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons des balades au cœur du village. Un parcours illustré vous permettra de découvrir ses pierres anciennes et le paysage sauvage qui l’entoure.

Des guides bénévoles, habitants du village, pourront également accompagner les visiteurs qui le souhaitent afin de leur faire découvrir et apprécier toute la richesse de ce patrimoine.

Village de Quintillan 11360 Quintillan Quintillan 11360 Aude Occitanie 0757062151 Ancien village médiéval fortifié, le village trouverait ses origines à l’époque romaine. Découvrez son église dédiée à sainte Marie-Madeleine ainsi que son échauguette datant du XIIe siècle.

Un circuit à travers les ruelles du village vous invite à partir à la découverte de son histoire et de son patrimoine. Tout au long du parcours, des photographies et des textes explicatifs vous permettront de mieux comprendre l’évolution et les particularités de cet ancien village fortifié. Un parc de stationnement est prévu à proximité de la cave coopérative.

Restauration et bar proposés à deux endroits dans le village.

Nous proposons des ballades au coeur du village, Un parcours illustré sera proposé afin de découvrir nos pierres anciennes et le paysage sauvage qui l’entoure.

©Geneviève Franchi