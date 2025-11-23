Quinzaine commerciale de Noël Anima’Cars

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union Commerciale Amikuze propose diverses activités au programme du jour le circuit des mini-voitures pour les enfants à partir de 2 ans. Avec ou sans télécommande, laissez-les évoluer sur le circuit et prendre plaisir à la conduite autonome et sécurisée. .

Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 75

English : Quinzaine commerciale de Noël Anima’Cars

German : Quinzaine commerciale de Noël Anima’Cars

Italiano :

Espanol : Quinzaine commerciale de Noël Anima’Cars

L’événement Quinzaine commerciale de Noël Anima’Cars Saint-Palais a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque