Quinzaine commerciale de Noël Balades en calèche Saint-Palais

Quinzaine commerciale de Noël Balades en calèche

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union Commerciale Amikuze propose diverses activités l’après-midi des balades en calèche seront organisée avec l’Ecurie Bakea. .

Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 75

