Quinzaine commerciale de Noël photos avec le Père Noël

Place du Foirail Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union Commerciale Amikuze propose diverses activités toute la journée, vous pourrez jouer avec Euskal Kirolak aux jeux traditionnels basques, et prendre des photos avec le Père Noël avec l’aide du club de photos Begirada. .

Place du Foirail Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 75

L’événement Quinzaine commerciale de Noël photos avec le Père Noël Saint-Palais a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque