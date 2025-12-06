Quinzaine commerciale de Noël Saint-Jean-Pied-de-Port
Quinzaine commerciale de Noël Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 13 décembre 2025.
Quinzaine commerciale de Noël
Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-13
30 000€ de lots à gagner 1 voiture, 1 voyage de 1000€, 1 TV, chèques cadeaux de 400€, etc… .
Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ucagarazibaigorri@orange.fr
English :
L’événement Quinzaine commerciale de Noël Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque