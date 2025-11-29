Quinzaine commerciale des commerçants Nozeroy
Quinzaine commerciale des commerçants Nozeroy samedi 29 novembre 2025.
Quinzaine commerciale des commerçants
Nozeroy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-11-29
Grande tombola organisée par l’APERN.
De nombreux lots à gagner ! .
Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15
English : Quinzaine commerciale des commerçants
German : Quinzaine commerciale des commerçants
Italiano :
Espanol :
L’événement Quinzaine commerciale des commerçants Nozeroy a été mis à jour le 2025-10-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA