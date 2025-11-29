Quinzaine commerciale des commerçants

Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-29

Grande tombola organisée par l’APERN.

De nombreux lots à gagner ! .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15

