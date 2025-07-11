Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie

Quinzaine commerciale des commerçants

Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-30

2025-12-15

Traditionnelle quinzaine commerciale. Animations dans les commerces du bourg. Tombola.

Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 23 68

English :

Traditional commercial fortnight. Entertainment in the village shops. Tombola.

German :

Traditionelle zweiwöchige Handelswoche. Animationen in den Geschäften des Ortes. Tombola.

Italiano :

Shopping tradizionale a cadenza quindicinale. Intrattenimento nei negozi del villaggio. Tombola.

Espanol :

Compras quincenales tradicionales. Entretenimiento en las tiendas del pueblo. Tómbola.

