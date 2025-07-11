Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie
Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie lundi 15 décembre 2025.
Quinzaine commerciale des commerçants
Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-15
Traditionnelle quinzaine commerciale. Animations dans les commerces du bourg. Tombola.
.
Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 23 68
English :
Traditional commercial fortnight. Entertainment in the village shops. Tombola.
German :
Traditionelle zweiwöchige Handelswoche. Animationen in den Geschäften des Ortes. Tombola.
Italiano :
Shopping tradizionale a cadenza quindicinale. Intrattenimento nei negozi del villaggio. Tombola.
Espanol :
Compras quincenales tradicionales. Entretenimiento en las tiendas del pueblo. Tómbola.
L’événement Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2021-01-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier