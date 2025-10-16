Quinzaine commerciale Guéret

Guéret Creuse

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-31

L’association Vingt Trois Mille organise sa 5 ème édition de la Quinzaine Commerciale.

Le but de l’opération est de créer du flux dans les commerces, de récompenser les consommateurs et de promouvoir le système des chèques cadeaux locaux. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 65 27 52 23000gueret@orange.fr

