Quinzaine culturelle en Allemagne Haguenau

Quinzaine culturelle en Allemagne Haguenau samedi 7 mars 2026.

Quinzaine culturelle en Allemagne

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Du 7au 21 mars 2026, retrouvez les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et commerciaux de la Ville de Haguenau à l’occasion de cette nouvelle édition de la Quinzaine culturelle.

Du 7 au 21 mars 2026, retrouvez les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et commerciaux de la Ville de Haguenau à l’occasion de cette nouvelle édition de la Quinzaine culturelle.

Entre spectacles, expositions, concerts, ateliers, jeux, dégustations, rencontres, lectures et bien d’autres animations, découvrez sans plus attendre cette programmation de plus de 30 manifestations.

Plus de renseignements sur le site du Relais Culturel. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54

English :

From March 7 to 21, 2026, meet the cultural, educational, social and commercial players of the City of Haguenau for this new edition of the Cultural Fortnight.

German :

Vom 7. bis 21. März 2026 treffen sich die kulturellen, bildungspolitischen, sozialen und kommerziellen Akteure der Stadt Haguenau anlässlich dieser neuen Ausgabe der Quinzaine culturelle (Kulturwochen).

Italiano :

Dal 7 al 21 marzo 2026, incontrate gli attori culturali, educativi, sociali e commerciali della città di Haguenau per questa nuova edizione della Quinzaine Culturelle.

Espanol :

Del 7 al 21 de marzo de 2026, conozca a los actores culturales, educativos, sociales y comerciales de la ciudad de Haguenau en esta nueva edición de la Quincena Cultural.

L’événement Quinzaine culturelle en Allemagne Haguenau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau